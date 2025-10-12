Party mit Dub FX im Linzer Posthof

Menschen durch Klang zu vereinen, ist ihre gemeinsame Mission für diese Tour.

Linz. Das weltweit hoch gehandelte Wiener Producer-Duo HVOB hat am Samstag die Partycrowd im ausverkauften großen Saal im Posthof zum Tanzen gebracht.Und schon am Dienstag geht die Party mit dem Australier Benjamin Stanford aka Dub FX im Mittleren Saal im Posthof weiter. 2023 gab es bereits einen umjubelten Gastauftritt im Posthof. Dub FX kommt am 14. Oktober mit Verstärkung: Seit fast zwei Jahrzehnten nutzen Dub FX und Mr. Woodnote Frequenzen und Resonanz, um den Geist zu wecken und die Stimmung zu heben. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets an der Abendkassa kosten 29 Euro.