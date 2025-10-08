Pfenningberg soll Wärme für den Winter speichern

Der Pfenningberg bei Linz könnte bald zum unterirdischen Wärmespeicher werden.

OÖ. Ein außergewöhnliches Energieprojekt könnte bald am Stadtrand von Linz Realität werden: Der Pfenningberg in Steyregg soll zu einem gigantischen Wärmespeicher werden. Forscher prüfen, ob sich im Inneren des 600 Meter hohen Hügels heiße Wassermassen speichern lassen – ähnlich einer riesigen Thermoskanne. Das Granitgestein soll Wärme bis zu 140 Grad halten und im Winter über Fernwärmeleitungen an die Stadt abgeben. Genutzt werden könnte dabei Abwärme aus der Linzer Industrie.

Das Projekt soll vollständig unterirdisch umgesetzt werden, der Wald bleibt unberührt. Auch die Grundeigentümer zeigen sich offen für das Vorhaben.