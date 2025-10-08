Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Pfenningberg

Zukunfts-Projekt

Pfenningberg soll Wärme für den Winter speichern

08.10.25, 12:13
Teilen

Der Pfenningberg bei Linz könnte bald zum unterirdischen Wärmespeicher werden. 

OÖ. Ein außergewöhnliches Energieprojekt könnte bald am Stadtrand von Linz Realität werden: Der Pfenningberg in Steyregg soll zu einem gigantischen Wärmespeicher werden. Forscher prüfen, ob sich im Inneren des 600 Meter hohen Hügels heiße Wassermassen speichern lassen – ähnlich einer riesigen Thermoskanne. Das Granitgestein soll Wärme bis zu 140 Grad halten und im Winter über Fernwärmeleitungen an die Stadt abgeben. Genutzt werden könnte dabei Abwärme aus der Linzer Industrie.

Das Projekt soll vollständig unterirdisch umgesetzt werden, der Wald bleibt unberührt. Auch die Grundeigentümer zeigen sich offen für das Vorhaben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden