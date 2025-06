Philipp Hochmair rockt den Jedermann

Philipp Hochmair verwandelt Hofmannsthals "Jedermann" in ein elektrisierendes Bühnenerlebnis. Mit seiner Band Die Elektrohand Gottes und Kurt Razelli bringt er das Mysterienspiel als Rockperformance auf die Bühne.

Am 21. Juni bringt Philipp Hochmair seine gefeierte Interpretation Jedermann Reloaded 2.0 am 21. Juni nach Linz – eine kraftvolle Verschmelzung von Theater und Rockkonzert. Gemeinsam mit der Band Die Elektrohand Gottes und Klangtüftler Kurt Razelli verwandelt Hochmair den Klassiker in ein energiegeladenes Sprech-Konzert.

Der Schauspielstar schlüpft in alle Rollen des Stücks, stellt Fragen nach Sinn, Vergänglichkeit und Gier und setzt dabei auf E-Gitarren, Loops und Live-Jam-Feeling. Die Show gilt als Höhepunkt zeitgenössischer Theater-Experimente – intensiv, laut und bewegend. Ein Abend, der bleibt. OE24 verlostTickets für die Show im Posthof. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Reloaded" an gewinnen@oe24.at schicken.