Tennis-Star Sabalenka entschuldigt sich für Gauff-Kommentare nach Final-Pleite

Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat sich für ihre kontroversen Aussagen nach der French-Open-Niederlage gegen Coco Gauff entschuldigt. "Das war absolut unprofessionell", gestand die Belarussin ein. Beide könnten diese Woche in Berlin erneut aufeinandertreffen.

Nach ihrer Niederlage in Paris (7:6, 2:6, 4:6) hatte Sabalenka Gauffs Sieg mit den Worten kommentiert: „Sie hat gewonnen, weil ich Fehler machte – nicht wegen ihrer Leistung.“ Im Interview mit Eurosport zeigte sie nun Reue: „Ich bereue absolut, was ich sagte. Wir haben alle Tage, an denen wir die Kontrolle verlieren.“

Medien-Druck

Sabalenka verwies auf die besondere Aufmerksamkeit: „Mir schaut die Welt dabei zu. Ich bekomme mehr Hass als andere.“ Sie habe sich persönlich bei Gauff entschuldigt.

Aktuelle Entwicklungen

Beide Spielerinnen treten dieser Tage bei den Berlin Tennis Open an, wo ein Final-Rematch möglich wäre. Sabalenka nutzt das Turnier als Vorbereitung für Wimbledon (ab 30. Juni).