Sabalenka und Gauff kämpfen um Titelpremiere in Paris

Am Samstag kommt es zum Topduell bei den French Open: Aryna Sabalenka und Coco Gauff kämpfen in Paris um ihren jeweils ersten Roland-Garros-Titel.(15 Uhr, live Eurosport)

Zum ersten Mal seit 2013 treffen bei den French Open die Nummer eins und zwei der Setzliste im Finale aufeinander. Aryna Sabalenka (BLR) und Coco Gauff (USA) stehen am Samstag (15:00 Uhr/live Eurosport) im Kampf um die „Coupe Suzanne Lenglen“ im Mittelpunkt.

Sabalenka, dreifache Major-Siegerin (2× Australian Open, 1× US Open), peilt ihren ersten Titel auf Sand an. Nach dem Halbfinalsieg über Iga Swiatek zeigte sie sich emotional: „Mir wurde mein ganzes Leben gesagt, dass Sand nicht mein Belag ist“, so Sabalenka. Der 6:0-Sieg im dritten Satz gegen die Titelverteidigerin war ein Statement.

Gauff: zweite Chance in Paris

Coco Gauff hat bereits ein Paris-Finale hinter sich. 2022 verlor sie klar gegen Swiatek. Diesmal will sie es besser machen: „Ich war damals supernervös, hab mich quasi selbst abgeschrieben.“ Nun sei sie mental gefestigter. Die 21-Jährige hatte bei den US Open 2023 ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Sollte sie nun auch in Paris triumphieren, wäre sie die jüngste US-Siegerin seit Serena Williams 2002.

Kopf-an-Kopf-Bilanz vor dem Duell

Die direkte Bilanz zwischen beiden Spielerinnen ist mit 5:5 ausgeglichen – auch auf Sand steht es 1:1. Im Madrid-Finale setzte sich Sabalenka zuletzt mit 6:3, 7:6(3) durch. Sabalenka könnte mit einem weiteren Titel ihre Karrierebilanz auf 21 WTA-Titel schrauben, Gauff würde bei einem Erfolg ihren zehnten Titel feiern.

Über 2,5 Millionen für die Siegerin

Beide Finalistinnen haben mit dem Einzug ins Endspiel bereits 1,275 Mio. Euro sicher. Die Siegerin erhält 2,55 Millionen. Sowohl Sabalenka als auch Gauff gaben auf dem Weg ins Finale nur je einen Satz ab. Für Gauff wäre ein Triumph auch ein Prestigeerfolg – sie bleibt in jedem Fall Nummer zwei der Weltrangliste.