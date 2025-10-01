Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kabarettabend im Mühlviertel.

In Bad Zell

Pointen mit Haltung: Mario Sacher live

01.10.25, 12:57
Teilen

Ein Abend voller Pointen: Mario Sacher bringt sein Best-of-Programm ins Hotel Lebensquell. 

Bad Zell. Kabarettist Mario Sacher bringt am 12. Oktober sein „Best of“ ins Hotel Lebensquell in Bad Zell. Mit messerscharfem Witz, musikalischer Begleitung und jeder Menge Schmäh serviert der Tragweiner Highlights aus acht Programmen. Klartext ist garantiert – denn Sacher nimmt kein Blatt vor den Mund und trifft mit treffsicherem Humor den Nerv des Publikums. Der Kabarettabend beginnt um 19:00 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf um 20 Euro, an der Abendkasse um 22 Euro erhältlich. Reservierungen sind unter 07263/7515 möglich. Ein Pflichttermin für alle, die ehrliches Kabarett mit Haltung schätzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden