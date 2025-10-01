Pointen mit Haltung: Mario Sacher live

Ein Abend voller Pointen: Mario Sacher bringt sein Best-of-Programm ins Hotel Lebensquell.

Bad Zell. Kabarettist Mario Sacher bringt am 12. Oktober sein „Best of“ ins Hotel Lebensquell in Bad Zell. Mit messerscharfem Witz, musikalischer Begleitung und jeder Menge Schmäh serviert der Tragweiner Highlights aus acht Programmen. Klartext ist garantiert – denn Sacher nimmt kein Blatt vor den Mund und trifft mit treffsicherem Humor den Nerv des Publikums. Der Kabarettabend beginnt um 19:00 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf um 20 Euro, an der Abendkasse um 22 Euro erhältlich. Reservierungen sind unter 07263/7515 möglich. Ein Pflichttermin für alle, die ehrliches Kabarett mit Haltung schätzen.