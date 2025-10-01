Alles zu oe24VIP
Beatrice Turin
Schockmoment

Beatrice Turin: Bombendrohung zum 30er!

01.10.25, 12:43
Seit Tagen singt Beatrice Turin gemeinsam mit der Partyband "Highlights" am Münchner Oktoberfest und ausgerechnet an ihrem Geburtstag nimmt das Schicksal eine traurige Wendung

Am 1. Oktober feiert Miss Europe Beatrice Turin ihren 30. Geburtstag. Oder besser gesagt - leider doch nicht, denn die traurigen Vorfälle in München trüben nicht nur die Stimmung empfindlich, sondern bringen auch ihren Auftritt im Bodo's am Oktoberfest ins Wanken. Nach einer Explosion in der Nähe der Münchner Wiesn und einer angeblichen Bombendrohung gegen das Event blieb diese vorerst geschlossen.

Beatrice Turin

Beatrice Turin

"Ich weiß nicht, wann die Polizei das Gelände wieder freigibt. Wir sollten am Abend - wie schon die letzten Tage - auftreten, ob das jetzt möglich ist, werden wir sehen", so Model und Sängerin Beatrice zu oe24.

Die Stimmung an ihrem 30. Geburtstag ist dementsprechend getrübt. "Es macht mich traurig, dass wieder einmal etwas Schlimmes passiert ist. Mir ist gerade gar nicht nach Feiern. Falls wir am Abend auftreten, werden wir vielleicht kurz anstoßen, aber das war's dann auch schon", seufzt Bea.

Beatrice Turin

Beatrice Turin

Nachfeiern wird Sie ihren Geburtstag aber dennoch. Am 25. Oktober feiert die fesche Miss in Wien mit zahlreichen Freunden und VIPs groß nach.

