Miss Europe Beatrice Turin geht auf Österreich-Tour

Miss Europe, Model und Sängerin Beatrice Turin geht mit der kultigen Partyband „Highlights“. Unter dem Motto „Volle Kraft Tour 2025“ wird das neue Musik-Duo bei zahlreichen Events in Österreich und Deutschland für Stimmung sorgen – und dabei jede Menge Foto-Highlights liefern!

Der offizielle Tourauftakt findet am 19. Juli 2025 beim legendären „Wildsaufest“ in St. Aegidi (OÖ) statt. Hier werden wie jedes Jahr über 12.000 Besucher erwartet – ein spektakulärer Rahmen für die musikalische Premiere. Nur eine Woche später folgt die Niederösterreich-Premiere am 26. Juli beim Fest der FF Lengenfeld. Weitere Höhepunkte sind bereits geplant – darunter auch ein Auftritt beim Oktoberfest München 2025, wo die Band traditionell zu den gefeierten Live-Acts zählt.

Beatrice Turin und ihre "Highlights" © Peter Paukowitsch

Beatrice Turin begeistert nicht nur mit Stimme und Bühnenpräsenz, sondern ist auch international gefragt: Auftritte bei den Fashion Weeks in New York, London und Berlin, TV-Shows wie „Wenn die Musi spielt“ sowie ein Auftritt am Rande der Filmfestspiele in Cannes machen sie zur gefeierten Allround-Künstlerin. Ihre Kooperation mit den „Highlights“ verspricht nun geballte Partypower auf Österreichs Festzelten.

Beatrice Turin © Mr. Knips

Peter Paukowitsch über die Zusammenarbeit: „Ich habe Beatrice schon bei mehreren Events als Künstlerin und Jurorin kennen und schätzen gelernt. Jetzt freuen wir uns riesig, gemeinsam durchzustarten.“ Beatrice Turin ergänzt: „Diese Kooperation ist für mich eine Herzensangelegenheit. Mit dieser energiegeladenen Band zusammen auf der Bühne zu stehen, ist eine Ehre – und gemeinsam werden wir unvergessliche Abende für unser Publikum gestalten.“