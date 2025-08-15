Pop & Pray – Beatrice Turin „segnet“ die Charts

Miss Europe wagt sich an Madonna! Beatrice Turin bringt „Like a Prayer“ neu heraus – mit Herz, Glamour und Gänsehaut

Sie ist schön, sie ist erfolgreich – und jetzt will sie auch musikalisch Geschichte schreiben: Beatrice Turin, die amtierende Miss Europe und Sängerin, meldet sich mit einem echten Knaller zurück. Am 15. August veröffentlicht sie ihre ganz eigene Version von Madonnas Megahit „Like a Prayer“ – und verspricht damit absolutes Hit-Potenzial.

Beatrice Turin "Like a Prayer" © Kral/StageFoto

„Ich bin seit jeher ein großer Fan von Madonna“, schwärmt die gebürtige Schönheit. „Aber ich wollte den Song neu fühlen – durch meine Stimme, meine Geschichte, meine Energie.“

Das Original von 1989 gilt als einer der größten Popsongs aller Zeiten – doch Bea verleiht ihm jetzt ein frisches Gewand, das Fans der Queen of Pop ebenso begeistern dürfte wie eine ganz neue Generation.

Ob auf der Bühne als Miss Europe, vor der Kamera als Model oder im Studio als Sängerin – Beatrice Turin beweist einmal mehr: unsere Miss Europe ist mehr als nur ein schönes Gesicht. Sie lebt den Glamour, sie fühlt die Musik – und sie will Herzen berühren.