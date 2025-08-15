Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Beatrice Turin "Like a Prayer"
© Kral/StageFoto

Madonna-Cover

Pop & Pray – Beatrice Turin „segnet“ die Charts

15.08.25, 14:57
Teilen

Miss Europe wagt sich an Madonna! Beatrice Turin bringt „Like a Prayer“ neu heraus – mit Herz, Glamour und Gänsehaut 

Sie ist schön, sie ist erfolgreich – und jetzt will sie auch musikalisch Geschichte schreiben: Beatrice Turin, die amtierende Miss Europe und Sängerin, meldet sich mit einem echten Knaller zurück. Am 15. August veröffentlicht sie ihre ganz eigene Version von Madonnas Megahit „Like a Prayer“ – und verspricht damit absolutes Hit-Potenzial.

Beatrice Turin

Beatrice Turin "Like a Prayer"

© Kral/StageFoto

„Ich bin seit jeher ein großer Fan von Madonna“, schwärmt die gebürtige Schönheit. „Aber ich wollte den Song neu fühlen – durch meine Stimme, meine Geschichte, meine Energie.“

Beatrice Turin

Beatrice Turin "Like a Prayer"

© Kral/StageFoto

Das Original von 1989 gilt als einer der größten Popsongs aller Zeiten – doch Bea verleiht ihm jetzt ein frisches Gewand, das Fans der Queen of Pop ebenso begeistern dürfte wie eine ganz neue Generation.

Ob auf der Bühne als Miss Europe, vor der Kamera als Model oder im Studio als Sängerin – Beatrice Turin beweist einmal mehr: unsere Miss Europe ist mehr als nur ein schönes Gesicht. Sie lebt den Glamour, sie fühlt die Musik – und sie will Herzen berühren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden