Politstreit um Krabbelstubenbau in Tiefgraben

Bürgermeister und sein Vize streiten innerparteilich.

Tiefgraben. In Tiefgraben im Bezirk Vöcklabruck gibt es einen Politstreit, der sich vor allem zwischen dem Bürgermeister und dem Vizebürgermeister beide von der ÖVP, vor dem Hintergrund eines falsch budgetierten Kindergartenbaus abspielt.

In der ÖVP-Zeitung, die an die Haushalte in Tiefgraben verteilt werden, steht, dass der Bürgermeister für den Stillstand was Gemeindeprojekte betreffe, verantwortlich sei. Der Ankläger: der Vizebürgermeister.

Auslöser scheint der Neubau einer Krabbelstube sowie der Kindergartenzubau zu sein. Hier habe es eine Kostenüberschreitung um 100 Prozent gegeben. Der Architekt, der den Zuschlag bekommen hatte, ist gleichzeitig der Vater des Vizebürgermeisters. Die Gemeinde prozessiert gegen ihn, weil befürchtet wird, dass das Land die Förderungen zurückfordern und noch ausständige Zahlungen einbehalten könnte