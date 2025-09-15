Alles zu oe24VIP
Polizei bremst Raser und Tuner aus

Polizei bremst Raser und Tuner aus

15.09.25, 13:17
Großkontrolle in Asten: Hunderte Anzeigen bei Polizeiaktion gegen Tuner, Raser und Suchtgiftlenker. 

Asten. Bei einer groß angelegten Kontrolle in Asten (Bez. Linz-Land) nahm die Polizei am Sonntag Tausende Fahrzeuge ins Visier. Im Fokus standen illegales Tuning, Lärm, Geschwindigkeit sowie Alkohol und Drogen. Insgesamt wurden 4.069 Fahrzeuge kontrolliert, dabei 401 Lenker wegen überhöhter Geschwindigkeit angezeigt. Der Spitzenwert lag bei 127 km/h in einer 70er-Zone. 34 Autos wurden technisch überprüft, bei zehn davon so schwere Mängel festgestellt, dass die Kennzeichen sofort abgenommen wurden.

Zwei Lenker waren durch Drogen beeinträchtigt, ein weiterer alkoholisiert. Die Polizei zieht eine klare Bilanz: harter Schlag gegen die Szene.

