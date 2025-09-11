Alles zu oe24VIP
Kokain
Ansfelden-Raststätte

Polizei vereitelte Deal von zehn Kilo Kokain in Oberösterreich

11.09.25, 12:57
Vier Verdächtige festgenommen.

Ansfelden. Die Polizei hat bei der Autobahnraststätte Ansfelden Süd der A1 (Bezirk Linz-Land) vier Drogendealer verhaftet, als sie versuchten zehn Kilo reines Kokain zu verkaufen bzw. zu erwerben. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen des Bundeskriminalamtes mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich vorangegangen. Der Zugriff erfolgte durch die Cobra, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zwei der Verdächtigen waren per Bahn von Hamburg zum Hauptbahnhof Linz gekommen, wo sie sich mit einem weiteren Vermittler, der mit dem Auto aus Bosnien-Herzegowina angereist war, trafen. Ein Kurier wartete bereits in Ansfelden mit der Ware, die er von Slowenien nach Österreich geschmuggelt hatte, hieß es von der Polizei.

Die vier Festgenommenen - bosnische und kroatische Staatsbürger zwischen 40 und 60 Jahren - hätten "in verschiedenen europäischen Ländern eine kriminelle Vorgeschichte und gerichtliche Verurteilungen". Gegen einen bestehe seitens Deutschlands ein Europäischer Haftbefehl wegen der Beteiligung an Einbruchsdiebstählen in Wohnhäusern. Alle vier sitzen in der Justizanstalt Linz in U-Haft.

