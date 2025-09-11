Messerattacke beim Frühstück - junge Frau in Lebensgefahr

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 25-Jährige in Wien, die mit ihrem Freund beim Frühstück in einen heftigen Streit geraten war. Der gleichaltrige Mann - beide haben serbischen Background - wurde verhaftet.

Wien. Zu dem blutigen Beziehungsstreit kam es in einer Unterkunft in einem Mehrfamilienhaus im Wohngrätzel beim Meidlinger Friedhof. Dort hörten Nachbarn um 7 Uhr in der Früh plötzlich gellende Hilfeschreie, worauf mehrere geschockte Anrainer den Notruf wählten.

© google maps

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling eilten sofort zur betreffenden Wohnung, wo sie mit Unterstützung der angeforderten WEGA wegen Gefahr in Verzug in die Wohnung eindringen wollten, doch der Mieter (ein Serbe, 25, mit österreichischer Staatsbürgerschaft) öffnete selbst die Tür.

In der Wohnung fanden die Polizisten eine gleichaltrige Frau mit schweren Stichverletzungen im Oberkörper, die ihr mit einem Messer zugefügt worden waren. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

Der Angreifer wurde wegen dringenden Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bisher konnten weder das Opfer noch der Messerstecher einvernommen werden.