Mord-Versuch: Tochter (19) wollte eigene Mutter abstechen

Eine 19-Jährige aus Wiener Neustadt soll am Dienstag ihre 54-jährige Mutter an der gemeinsamen Wohnadresse mit einem Messer attackiert und zugestochen zu haben. Als die schwer verletzte Mutter flüchtete, sprang die Tochter aus dem 6. Stock in die Tiefe.

NÖ. Blutiges Mutter-Tochter-Drama in einem Hochhaus nahe der Zehnergasse in der Gauermanngasse: Eine 19-jährige Frau aus Wiener Neustadt ist dringend verdächtig, am 9. September 2025, gegen 11.30 Uhr, ihre 54-jährige Mutter - beide sind einheimische Österreicherinnen - im Bereich des Liftausstieges im 6. Stock des Mehrparteienhauses mit einem Messer attackiert und durch zwei Messerstiche schwer verletzt zu haben. Das Opfer konnte sich in weiterer Folge in ihre Wohnung flüchten, verbarrikadieren und per Notruf die Polizei verständigen.

Daraufhin stürzte sich die Tochter aus dem 6. Stockwerk durch ein Fenster im Stiegenhaus in einen Lichtschacht in die Tiefe.

Die verständigten Polizei- und Rettungskräfte konnten kurz nach Eintreffen die schwer verletzte 54-Jährige in deren Wohnung und die 19-Jährige, die ebenfalls lebensbedrohliche und möglicherweise dauerhafte Verletzungen davontrug, am Boden des Lichtschachts vorfinden.

Die 19-Jährige wurde vor Ort wegen Verdachts des versuchten Mordes vorläufig festgenommen und nach notärztlicher Erstversorgung in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht. Sie konnte bislang zum Sachverhalt noch nicht vernommen werden. Die Mutter wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Krems geflogen und konnte aufgrund der Verletzungen ebenfalls noch nicht zum Vorfall befragt werden.

Sichergestellte Tatwaffe war ein Küchenmesser

Die weitere Amtshandlung wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Leib und Leben und Assistenzbereich Tatort, übernommen. Im Zuge der gemeinsam mit Bediensteten des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt durchgeführten Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen konnte die Tatwaffe, ein Küchenmesser, aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich sind noch im Gange.