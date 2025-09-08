2 Home Invasion-Einbrecher nach Schusswechsel mit Polizei in Haft

Die Eindringlinge verlangten von einem Ehepaar in Amstetten "alles Geld" - als ihnen ein Zusteller in die Quere kam, flüchteten ein Kosovare, ein Albaner und ein bislang unbekannter Täter, wobei sie sich eine Schießerei mit der Polizei lieferten.

NÖ. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei am Freitag in Amstetten sind zwei mutmaßliche Räuber in die Justizanstalt St. Pölten gebracht worden. Nach Polizeiangaben von Montag handelt es sich um einen 58-jährigen Kosovaren und einen 55-jährigen Albaner. Das Duo soll mit einem Mittäter bei einem schweren Raub in einem Einfamilienhaus ertappt worden sein. Der Jüngere verweigerte die Aussage, der 58-Jährige war geständig. Zum Komplizen laufen noch Erhebungen.

Das maskierte Trio war in das Haus eines pensionierten Ehepaares eingedrungen. Die Frau, die sich allein in dem Gebäude befand, dürfte "mit körperlicher Gewalt als auch unter Androhung einer mitgeführten Pistole sowie eines Hiebgegenstandes unter Kontrolle gebracht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt worden sein", teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Als der Mitarbeiter einer Spediteurfirma gegen 7.00 Uhr beim Haus hielt, flüchteten die Verdächtigen. Der Zusteller wählte den Notruf, eine groß angelegte Fahndung war die Folge.

Feuer auf Polizeistreife eröffnet

Den Erhebungen zufolge dürfte einer der Männer auf die Polizisten geschossen haben, als die Uniformierten sie anhalten wollten. Einer der Beamten erwiderte das Feuer. Die Beschuldigten ohne aufrechten Wohnsitz in Österreich wurden festgenommen, eine Pistole wurde sichergestellt. Es gab keine Verletzten.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Erhebungen. Der Dienstwaffengebrauch wird - wie gesetzlich vorgesehen - von der im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) angesiedelten Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) untersucht.