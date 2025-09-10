Alles zu oe24VIP
Park Kürschnergasse
© Google maps

In Wiener Park

Streit um Glasflaschen: 58-Jähriger zückte Messer

10.09.25, 11:45 | Aktualisiert: 10.09.25, 13:43
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in einem Park in Floridsdorf.

Die Auseinandersetzung fand kurz vor 20 Uhr in der Kürschnergasse statt. Eine 55-Jährige, die dort unterwegs gewesen war, forderte einen Mann auf, seine Glasflaschen wegzuräumen, da sich Kinder in der Nähe befinden würden.

Daraufhin wurde sie vom dem, wie sich später herausstellte 58-Jährigen, beschimpft. Plötzlich zog der Österreicher ein Messer, bedrohte die Kontrahentin und flüchtete in eine nahegelegene Wohnhausanlage.

Dort konnte der Mann schließlich von den alarmierten Beamten angetroffen und festgenommen werden.

