Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Jüdische Synagoge Grosse Schiffgasse Wien
© wikipedia.org

In Wien

Vor Synagoge: Österreicher (58) beschimpft Juden

10.09.25, 10:24
Teilen

Auch als die Polizei kam, schrie der 58-Jährige weiter. 

Wien. Ein 58-Jähriger schrie am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr vor der jüdischen Synagoge in der Große Schiffgasse in der Leopoldstadt herum. Ein Beamter, der dort Wache stand, forderte den Österreicher mehrmals dazu auf, leise zu sein.

Doch dies hielt den 58-Jährigen nicht davon ab, weiter immer wieder den Nationalsozialismus verherrlichendes Gedankengut sowie antisemitische Beschimpfungen vor dem Gebetshaus von sich zu geben. "Ihr sollt alle brennen oder vergast werden", soll er gerufen haben. 

Der 58-Jährige wurde festgenommen und angezeigt. Es konnte eine Alkoholisierung von 1,5 Promille festgestellt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden