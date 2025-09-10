Lkw-Lenkerin bemerkte Unfall nicht: Fußgängerin tot

Die Rumänin überrollte die Pensionistin am Zebrastreifen.

Sbg. Am Mittwochabend kam es gegen 17 Uhr im Salzburger Stadtteil Itzling in zu einem zu einem fürchterlichen Unfall.

Eine 46-jährige Lkw-Lenkerin musste wegen des starken Verkehrs an Kreuzung Elisabethstraße – August Gruber Straße anhalten. Als die Rumänen wieder losfuhr, übersah sie aus noch unbekannten Gründen eine Fußgängerin, die dort den Zebrastreifen überqueren wollte.

Lkw-Lenkerin bemerkte den Unfall nicht

Die 85-jährige Salzburgerin wurde vom Lastwagen überrollt und erlitt schwere Verletzungen. Von dem Unfall dürfte die Lkw-Lenkerin nichts mitbekommen haben, sie fuhr einfach weiter. Passanten hielten die 46-Jährige schließlich an.

Die Pensionistin wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. Ein bei der Lkw-Lenkerin durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.