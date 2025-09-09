Radlerin (22) von Auto erfasst: Lebensgefahr

Nach einem schrecklichen Unfall kämpfen Ärzte in einem Krankenhaus um das Leben einer 22 Jahre alten Wienerin.

Wien. Die 22-Jährige war am Montagvormittag gegen 10 Uhr in der Innenstadt auf dem Radstreifen Richtung Ringstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Schallautzerstraße von einem Auto erfasst wurde.

Die Radlerin blieb schwer verletzt auf dem Asphalt liegen, der Unfalllenker - ein 84-jähriger Wiener - blieb unverletzt. Die 22-Jährige wurde durch den Notarzt der Wiener Berufsrettung medizinisch versorgt und unter Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und einem weiteren geparkten Pkw.