Autolenker fuhr Motorrad an und flüchtete
Duo verletzt

Autolenker fuhr Motorrad an und flüchtete

09.09.25, 11:14
Nach einem gescheiterten Überholmanöver touchierte der Autofahrer ein Motorrad und ließ die Bikerin und ihren Mitfahrer verletzt zurück.

Kärnten. Die 26-jährige Motorradfahrerin und ihr 27-jähriger am Sozius befindlicher Freund waren am Montag gegen 20.15 Uhr in Villach auf der B100 stadteinwärts unterwegs. Zur selben Zeit beabsichtigte ein bisher unbekannter Autofahrer, die beiden zu überholen.

Zeitgleich kam jedoch ein Fahrzeug entgegen, weshalb der Lenker frühzeitig den Überholvorgang abbrechen musste und das Motorrad touchierte. Die Bikerin und der 27-Jährige kamen zu Sturz und wurden verletzt. Der Unfalllenker fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Duo wurde von den alarmierten Rettungskräften ins Landeskrankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

