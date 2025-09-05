17 Biker auf Tour - Motoradfahrer tot, Ehefrau in Lebensgefahr

Zwei Motorräder kollidierten mit einem Lkw bzw. dessen Anhänger - der aufgrund der Fahrweise eines weiteren Bikers ausgeschert war. Ein Biker (76) starb an, seine Ehefrau am Sozius (74) wurde ebenso lebensgefährlich verletzt wie der zweite verunfallte Motorradlenker (63).

NÖ. Der schwere Unfall ereignete sich Donnerstagnachmittag auf der B21 im Bereich Hohenberg und in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld). Ein Niederösterreicher war mit seinem Bike ebenso wie ein weiterer Zweiradlenker mit dem ausbrechenden Anhänger eines entgegenkommenden Lkw kollidiert - der 74-Jährige verstarb. Polizeiangaben vom Freitag zufolge wurden die beiden lebensgefährlich Verletzten per Notarzthubschrauber "Christophorus 3" und "Christophorus 17" waren im Einsatz.

© DOKU NÖ

Die Biker aus dem Raum Wiener Neustadt und Felixdorf sowie Hochwolkersdorf waren in einer Gruppe von 17 Motorrädern unterwegs gewesen. Einer der Lenker dürfte in einer Kurve bei einem mit dem Kopf in den Gegenfahrbahn-Bereich geragt sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Chauffeur des entgegenkommenden Lkw bremste daraufhin abrupt ab. Der Anhänger scherte aus, die Motorradfahrer im Alter von 76 und 63 Jahren krachten dagegen.

© DOKU NÖ

Der 76-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt starb an Ort und Stelle. Seine 74-jährige Frau, die am Sozius mitgefahren war, erlitt ebenso schwere Blessuren wie der 63-jährige Biker. Die beiden Verletzten wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten bzw. in ein Grazer Krankenhaus geflogen.