Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für OÖ Glücksmomente
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bub mit E-Bike
© Getty

In Tirol

E-Bike-Unfall: Burschen krachen in Mädchen

01.09.25, 09:40
Teilen

Zwei Burschen stießen mit Fahrrad gegen 15-jährige Fußgängerin.

Tirol. Drei teils Schwerverletzte hat am späten Sonntagnachmittag ein Unfall mit einem E-Bike in Anras in Osttirol gefordert. Ein 15-Jähriger war zusammen mit einem Elfjährigen mit dem Fahrrad auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen: Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 15-Jährigen, die gerade die Straße betrat.

Die Burschen erlitten schwere Verletzungen, auch das Mädchen trug Blessuren davon. Sie wurden in das Lienzer Krankenhaus eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden