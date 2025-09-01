E-Bike-Unfall: Burschen krachen in Mädchen

Zwei Burschen stießen mit Fahrrad gegen 15-jährige Fußgängerin.
Tirol. Drei teils Schwerverletzte hat am späten Sonntagnachmittag ein Unfall mit einem E-Bike in Anras in Osttirol gefordert. Ein 15-Jähriger war zusammen mit einem Elfjährigen mit dem Fahrrad auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen: Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 15-Jährigen, die gerade die Straße betrat.
Die Burschen erlitten schwere Verletzungen, auch das Mädchen trug Blessuren davon. Sie wurden in das Lienzer Krankenhaus eingeliefert.