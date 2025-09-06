Ehepaar auf Motorrad verunglückt: Mann tot, Ehefrau schwer verletzt

Ein 72-jähriger deutscher Motorradfahrer kam am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Rosegg in Kärnten ums Leben. Der Mann kollidierte mit einem Pkw. Seine 74-jährige Ehefrau auf dem Sozius wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der L52 Rosegger Straße, als eine 53-jährige deutsche Autofahrerin rechts in eine Gemeindestraße abbiegen wollte, aber aufgrund eines Verkehrshindernisses anhalten musste. Der nachfolgende Motorradfahrer (72) dürfte den stehenden Pkw zu spät wahrgenommen haben und verlor beim Ausweichversuch die Kontrolle über das Motorrad, wie die Polizei berichtet. Er stürzte und wurde vom rutschenden Motorrad unter das Auto gedrückt, während seine Beifahrerin über die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.

Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle

Der 72-Jährige wurde von einem Passanten befreit und erstversorgt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Die 74-Jährige wurde durch den Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 53-jährige Auto-Lenkerin wurde durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Ein Alkotest bei der PKW-Lenkerin verlief negativ.

Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrten die Behörden die L52 Rosegger Landstraße für etwa drei Stunden, während die Feuerwehr Dolintschach mit zehn Einsatzkräften vor Ort arbeitete.