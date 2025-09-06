Familie beim Schnorcheln über Kraftwerk gespült

Eine Familie aus Tschechien wurde am Samstag beim Schnorcheln in der Traun von der Strömung erfasst und über das Kraftwerk Traunfall bei Roitham gespült. Der Vater erlitt schwere Kopfverletzungen.

Die tschechische Familie – Eltern (43 und 46), ihr 13-jähriger Sohn und der 41-jährige Onkel – stieg gegen 11 Uhr mit Schnorchelausrüstung in den Fluss ein und ließ sich flussabwärts treiben, wie "ORF Oberösterreich" berichtet. Vor dem Kraftwerk Traunfall gerieten sie in eine starke Strömung. Ein Passant beobachtete ihren verzweifelten Kampf und alarmierte Rettungskräfte, doch die Strömung riss alle vier über das Kraftwerk.

Der Vater verletzte sich laut dem Medienbericht schwer am Kopf und trieb einige Minuten bewusstlos unter Wasser. Den Familienmitgliedern gelang es, den Mann ans Ufer zu ziehen. Rettungskräfte flogen den Schwerverletzten per Hubschrauber ins Krankenhaus, während die anderen drei Familienmitglieder mit leichten Verletzungen davonkamen.