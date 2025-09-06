Alles zu oe24VIP
Unfall
© Landesfeuerwehrverband Südtirol

Lkw-Unfall

Viehtransporter stürzt 70 Meter ab - 13 Rinder tot

06.09.25, 18:56
Teilen

Der Chauffeur wurde per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Nauders. Der 70 Meter-Absturz eines Viehtransporters in Nauders (Bezirk Landeck) über steiles und steiniges Gelände hat am Samstag den Lenker ins Spital gebracht und 13 Rindern das Leben gekostet. Der Lkw sollte am Vormittag 43 Mutterkühe und Kälber von der Alm ins Tal bringen, der Fahrer geriet jedoch vom Forstweg ab, berichtete ORF Radio Tirol. Manche der Tiere waren sofort tot, andere mussten notgeschlachtet werden. Der Chauffeur wurde per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Nach Angaben der "Tiroler Tageszeitung" ereignete sich der Unfall unweit der Talstation der Bergkastel-Seilbahn. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich äußerst schwierig, dauerte über Stunden an und war auch am frühen Abend noch im Gang. Es standen zwei Abschlepp-Unternehmen im Einsatz.

