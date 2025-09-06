Polizei rettet Kleinkind aus überhitztem Auto

Beamte der Grazer Polizei befreiten am Samstagnachmittag ein einjähriges Mädchen aus einem verschlossenen, überhitzten Fahrzeug im Bezirk Puntigam, nachdem die Mutter versehentlich ihre Schlüssel eingeschlossen hatte.

Die 25-jährige Mutter alarmierte gegen 14:00 Uhr den Notruf, nachdem sie beim Verlassen ihres geparkten Wagens "den Fahrzeugschlüssel im Inneren vergaß". Aufgrund der raschen Hitzeentwicklung im abgestellten Pkw wählte die junge Mutter sofort den Notruf.

Zwei Polizeistreifen trafen "in kürzester Zeit am Einsatzort ein" und handelten entschlossen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Angesichts der steigenden Temperaturen im Fahrzeug "schlugen die BeamtInnen eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und befreiten das Mädchen". Das Kind wurde anschließend dem Roten Kreuz zur Untersuchung übergeben.

Durch das schnelle Eingreifen aller Beteiligten konnte eine Einlieferung des Kleinkindes ins Krankenhaus vermieden werden.