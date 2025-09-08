Alles zu oe24VIP
Radlerin von Klein-LKW erfasst: Lebensgefahr
Lenker ohne Schein

Radlerin von Klein-LKW erfasst: Lebensgefahr

08.09.25, 13:30 | Aktualisiert: 08.09.25, 15:06
Nach einem schrecklichen Verkehrsunfall schwebt eine 45-jährige Radfahrerin in Lebensgefahr.

Wien. Die Wienerin war am Sonntag gegen 7.30 Uhr auf der Krottenbachstraße in Döbling unterwegs, als sie von einem Klein-LKW erfasst wurde. Laut Angaben des 25-jährigen Lenkers fuhr dieser stadteinwärts und hatte einen Sekundenschlaf, weshalb er auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dadurch kam es zuerst zur Kollision mit einem parkenden PKW und anschließend mit der Radfahrerin.

Radlerin von Klein-LKW erfasst: Lebensgefahr
Die schwer verletzte 45-Jährige wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung von der alarmierten Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie schwebt weiterhin in Lebensgefahr. An dem Klein-LKW sowie an dem Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Im Zuge der Ermittlungen des Verkehrsunfallkommandos stellte sich heraus, dass der 25-Jährige keinen Führerschein hatte, da dieser ihm entzogen wurde. Der Unfalllenker wurde mehrfach angezeigt.

