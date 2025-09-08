Polizei jagt Opa-Räuber

Der Gesuchte soll den betagten Pensionisten (86) festgehalten und ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen haben.

NÖ. Schauplatz der Tat am Nachmittag des 22. August war ein Geschäftslokal in Krems an der Donau: Der etwa 30 Jahre alte Beschuldigte soll den betagten Mann zuvor an einem Parkautomaten um Wechselgeld gebeten haben. Dabei dürfte er bemerkt haben, dass das spätere Opfer einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag bei sich hatte. Kurz darauf soll der Gesuchte den 86-Jährigen festgehalten und ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen haben.

Der Beschuldigte wird als südländischer Typ mit dunklem Teint beschrieben. Er hat kurze schwarze Haare, seitlich abrasiert und einen kurz rasierten Vollbart. Der Mann sprach Deutsch. Die Polizeiinspektion Krems bittet unter der Telefonnummer 059133-3440 um Hinweise.