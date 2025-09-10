Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
23-Jähriger raste durch die Nacht
© Getty

Anzeigen

Raser unter Drogen mit Kind (3) ohne Gurt geschnappt

10.09.25, 09:42
Teilen

Der Bulgare war mit seinem ungesicherten Kind viel zu schnell unterwegs.

Tirol. Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung ging auf der A12 im Gemeindegebiet von Tulfes ein Pkw-Lenker ins Netz, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise am Dienstagabend unterwegs war. Nach Abzug der Messtoleranz wurde, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 52 km/h festgestellt.

Eigenes Kind am Rücksitz - unangeschnallt

Die Beamten konnten das Auto schließlich stoppen. Beim 32-jährigen bulgarischen Lenker, der zudem sein dreijähriges Kind ungesichert auf der Rücksitzbank dabei hatte, erkannten die Polizisten deutliche Anzeichen von Drogen.

Ein Speicheltest verlief positiv und eine in Folge veranlasste ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden