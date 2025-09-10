Raser unter Drogen mit Kind (3) ohne Gurt geschnappt

Der Bulgare war mit seinem ungesicherten Kind viel zu schnell unterwegs.

Tirol. Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung ging auf der A12 im Gemeindegebiet von Tulfes ein Pkw-Lenker ins Netz, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise am Dienstagabend unterwegs war. Nach Abzug der Messtoleranz wurde, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 52 km/h festgestellt.

Eigenes Kind am Rücksitz - unangeschnallt

Die Beamten konnten das Auto schließlich stoppen. Beim 32-jährigen bulgarischen Lenker, der zudem sein dreijähriges Kind ungesichert auf der Rücksitzbank dabei hatte, erkannten die Polizisten deutliche Anzeichen von Drogen.

Ein Speicheltest verlief positiv und eine in Folge veranlasste ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntüchtigkeit. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.