Beiß-Attacke auf Polizistin: Ladendieb festgenommen

Ein Ladendieb (47) schlug in einem Modegeschäft zu und wurde dabei erwischt: Ein Ladendetektiv verfolgte ihn und alarmierte die Polizei.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Montagnachmittag in Wien-Neubau. Der 47-jährige moldauische Staatsbürger betrat gegen 14 Uhr ein Modegeschäft in der Mariahilfer Straße, steckte mehrere Kleidungsstücke in eine weiße Tragetasche und verließ das Geschäft ohne zu zahlen. Ein Ladendetektiv, der den Dieb beobachtet hatte, alarmierte die Polizei und folgte dem Verdächtigen bis zum Christian-Broda-Platz, wo er die Uniformierten traf.

Die Beamten folgten dem Dieb in die U-Bahnstation Westbahnhof. Dort bemerkte der 47-Jährige die Polizisten, warf die Tragetasche weg und flüchtete in Richtung Mariahilfer Straße. Die Uniformierten waren aber schneller und stoppten den Verdächtigen auf Höhe der Kaiserstraße.

Der aggressive und unkooperative Dieb ging auf die Beamten los und verletzte eine Polizistin durch einen Biss. Ihre Kolleginnen und Kollegen nahmen den 47-Jähriegen schließlich unter Anwendung "enormer Körperkraft" fest. Sie fanden bei ihm eine kleine Menge Cannabis. Der 47-Jährige wurde mehrfach angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. Die verletzte Polizistin musste ein Krankenhaus aufsuchen.