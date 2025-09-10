Wiener krachte bei Verfolgungsjagd in Polizeiauto

Ein 58-Jähriger lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei. Er und sein Beifahrer wurden gefasst. Zudem wurden Drogen sichergestellt.

Wien. Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden am Dienstag gegen 13 Uhr im 16. Wiener Gemeindebezirk auf einen Autofahrer (58) und seinen Beifahrer (42) aufmerksam. Als der 42-jährige Serbe das Fahrzeug im Bereich der Römergasse verließ, versuchten die Beamten, den Lenker anzuhalten. Dieser ignorierte die Uniformierten und stieg aufs Gas.

"Dabei beging der Mann mehrere Verwaltungsübertretungen und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer erheblich", so die Polizei. Der 58-Jährige krachte mit seinem Auto schließlich gegen einen unbeteiligten Pkw und gegen ein Dienstfahrzeug. Der Unfalllenker konnte erst durch den Einsatz von Körperkraft festgenommen werden. Wenig später konnte auch der Beifahrer festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges sowie im Rahmen von drei Hausdurchsuchungen konnten insgesamt 1.324 Gramm Kokain, 4,3 Gramm Marihuana und € 140,- Bargeld sowie drei gefälschte Personalausweise sichergestellt werden. Darüber hinaus wurde der 58-Jährige wegen 17 verwaltungsrechtlicher Übertretungen angezeigt.