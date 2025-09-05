E-Scooter-Raser (14) lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Der E-Scooter-Teenie bretterte mit 65 Sachen der Polizei davon. Nach einer Verfolgungsjagd wurde der 14-Jährige gefasst.

Wien. Die wilden Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Bereich Rautenweg in der Donaustadt ab. Der 14-Jährige wurde wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr sowie mehrfach nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahr- und dem Führerscheingesetz angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion Sonnenallee erwischten im Zuge ihres Streifendienstes den jungen E-Scooter-Raser. Der 14-Jährige wurde daraufhin mehrmals aufgefordert anzuhalten, doch der Bursch ignorierte die Polizei und raste davon. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelang es den Uniformierten den Lenker in der Polgarstraße zu stoppen. Durch Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien konnte mittels Rollmessung vor Ort eine Höchstgeschwindigkeit von 65km/h des E-Scooters festgestellt werden.

Nächster Einsatz wegen E-Scooter

Eine 46-Jährige und ihr Freund wollten nach einem Kinobesuch am Donnerstag gegen 20.45 Uhr mit ihren E-Scootern, die sie zuvor mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer in der Gablenzgasse abgestellt und versperrt hatten, nach Hause fahren. Doch als das Pärchen dort eintraf, waren die E-Scooter verschwunden.

Die Wienerin konnte jedoch mit ihrem Handy die beiden Elektroscooter orten und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen die Fahndung auf und konnten im Bereich der Fuchsgasse, an eine Parkbank gelehnt, einen der beiden Scooter wahrnehmen. In unmittelbarer Nähe saßen drei Männer. Im Zuge der Erhebungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen der Männer - einen Iraner (36). Der 36-Jährige machte gegenüber den Uniformierten widersprüchliche Angaben. Er wurde vorläufig wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls festgenommen. Der Iraner hatte zudem Drogen bei sich, die sichergestellt wurden. Von dem zweiten E-Scooter fehlt jede Spur.