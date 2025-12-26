Polizeihund "Puck" stöberte Einbrecher auf

Vier Jugendliche brachen eine Gartenhütte auf und wollten einen dort gefundenen Tresor öffnen.

Vöcklabruck. Polizeihund "Puck" hat am ersten Weihnachtsfeiertag im Bezirk Vöcklabruck die Exekutive erfolgreich zu vier Einbrechern geführt. Vier Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren brachen eine Gartenhütte auf und wollten einen dort gefundenen Tresor öffnen. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, als diese eintraf, flüchteten die Einbrecher.

Bei der Fahndung wurden auch mehrere Hunde eingesetzt, und "Puck" stöberte die Verdächtigen wenig später in einem Haus auf.