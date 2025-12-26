Alles zu oe24VIP
"Staatskünstler" mit 14. Jahresrückblick: Was kommt, was geht
"Staatskünstler" mit 14. Jahresrückblick: Was kommt, was geht

26.12.25, 11:18
Die selbsternannten "Chefsatiriker der Nation" beschließen das Jahr mit ihrer Jahresbilanz - satirisch, pointiert, eben im bekannten "Staatskünstler-style". Pscht! Für die Vorstellung am 27.12. gibt es noch reguläre Karten, für die Folgeauftritte am 28 . und 29.12. lediglich noch Restkarten.

2025 ist das 14. Dienstjahr des "politischen Aufräumtrupps" der Nation. Im Laufe der Jahre haben Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba das dunkle Haar ihrer Jugend, die – fiktive – Staatskünstler-Villa und ihre – reale – Fernsehpräsenz eingebüßt. 

Die Staatskünstler aber sind tatsächlich immer noch da, "leicht verwittert, aber gar nicht müde", wie es auf der Homepage des Rabenhofs heißt. Und deshalb werfen sie einen "akribisch erarbeiteten Rückblick auf das Geschehen des vergangenen Jahres".  Achtung: reguläre Karten gibt es noch für den 27.12., für den 28. und 29.12. gibt es nur noch Restkarten.

