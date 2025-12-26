Glück bringen: HIER gibt es Rauchfangkehrer, Schweinchen & Co.

Ab morgen, 27.12., geht es an 148 Standorten in ganz Wien wieder los: Denn Silvester ohne die kleinen Glückbringer ist für den Original-Wiener undenkbar! Bei vielen Neujahrsmarktständen lässt es sich auch herrlich innerlich aufwärmen.

Silvester steht vor der Tür, und mit ihm eine schöne Tradition, die bei den Wienern einfach dazugehört. Ab Samstag, 27.12.. bis 31. Dezember haben heuer wieder die Neujahrsmarktstände geöffnet. Ob Glücksschweinderl, Rauchfangkehrer oder Hufeisen – an 148 verschiedenen Orten in Wien können diese Glücksbringer für die Liebsten rechtzeitig vor Silvester gekauft werden.

Fünf Silvestermärkte in Wien

Neben Glücksbringern gibt es aber auch Scherzartikel fürs Gemüt und Punsch oder Glühwein zum Aufwärmen. Insgesamt öffnen heuer fünf Silvestermärkte in Wien: vor dem Schloss Belvedere, in Favoriten, am Meidlinger Platzl, vor dem Schloss Schönbrunn und am Franz Jonas Platz in Floridsdorf.

"Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen, aber auch Süßigkeiten verschenkt. Heutzutage sind vor allem Glücksschweine, Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt. Mit den Neujahrsmarktplätzen wird dieser alte Brauch durch das Marktamt unterstützt. Ich kann garantieren: Glücksbringer für das Jahr 2026 gibt es bei den Ständen jedenfalls genug“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zum Kurier. Die Neujahrsmarktstände sind tatsächlich in der Wiener Marktordnung geregelt. Platzvergabe, Gewerbeordnung, Preisauszeichnung und genehmigte Standgröße werden kontrolliert. Somit steht einem Guten Rutsch ins Jahr 2026 nichts mehr im Wege.