Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Glück bringen: HIER gibt es Rauchfangkehrer, Schweinchen & Co.
© APA/SEBASTIAN PUCHER

Silvestermärkte

Glück bringen: HIER gibt es Rauchfangkehrer, Schweinchen & Co.

26.12.25, 11:49 | Aktualisiert: 26.12.25, 13:06
Teilen

Ab morgen, 27.12., geht es an 148 Standorten in ganz Wien wieder los: Denn Silvester ohne die kleinen Glückbringer ist für den Original-Wiener undenkbar! Bei vielen Neujahrsmarktständen lässt es sich auch herrlich innerlich aufwärmen.

Silvester steht vor der Tür, und mit ihm eine schöne Tradition, die bei den Wienern einfach dazugehört. Ab Samstag, 27.12.. bis 31. Dezember haben heuer wieder die Neujahrsmarktstände geöffnet. Ob Glücksschweinderl, Rauchfangkehrer oder Hufeisen – an 148 verschiedenen Orten in Wien können diese Glücksbringer für die Liebsten rechtzeitig vor Silvester gekauft werden.

Fünf Silvestermärkte in Wien

Neben Glücksbringern gibt es aber auch Scherzartikel fürs Gemüt und Punsch oder Glühwein zum Aufwärmen. Insgesamt öffnen heuer fünf Silvestermärkte in Wien: vor dem Schloss Belvedere, in Favoriten, am Meidlinger Platzl, vor dem Schloss Schönbrunn und am Franz Jonas Platz in Floridsdorf.  

"Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen, aber auch Süßigkeiten verschenkt. Heutzutage sind vor allem Glücksschweine, Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt. Mit den Neujahrsmarktplätzen wird dieser alte Brauch durch das Marktamt unterstützt. Ich kann garantieren: Glücksbringer für das Jahr 2026 gibt es bei den Ständen jedenfalls genug“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zum Kurier. Die Neujahrsmarktstände sind tatsächlich in der Wiener Marktordnung geregelt. Platzvergabe, Gewerbeordnung, Preisauszeichnung und genehmigte Standgröße werden kontrolliert. Somit steht einem Guten Rutsch ins Jahr 2026  nichts mehr im Wege.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden