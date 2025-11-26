Positiver Hip Hop ohne Schimpfwörter von Fiva

Ihre Shows in Wien und Graz sind bereits ausverkauft, für Linz gibt es noch Tickets.

Linz. Nachdem gerade in der Vorweihnachtszeit das Beste bekanntlich noch nicht vorbei ist, kehrt Fiva - Rapperin, Moderatorin, Buchautorin und Starmania-Jurorin - rechtzeitig für einen neuen Abend zurück nach Linz. Immer wieder, wie zuletzt mit ihrer autobiographischen Platte "Nina", erfindet sich die Rapperin seit mehr als 20 Jahren musikalisch immer wieder neu, ohne den Fokus auf ihre größte Stärke zu verlieren: treibende Beats mit tiefgehenden Texten zu kombinieren und kleine persönliche Geschichten ganz groß zu erzählen.

Am Dienstag, 9. Dezember, ist Nina Sonnenberg im Linzer Posthof zu Gast. Support kommt von Mina Richman. Beginn ist um 20 Uhr.