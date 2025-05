Premiere: "Festival of Curiosity" und Open Day in Linzer Tabakfabrik

Am 23. und 24. Mai 2025 wird die Tabakfabrik Linz zum pulsierenden Zukunftslabor.

Linz. Die Tabakfabrik Linz öffnet am Freitag, 23. Mai 2025 ihre Türen. Interessierte können das Areal entdecken und mitmachen, mehr als 60 Unternehmen und Institutionen kennenlernen, sich überraschen lassen. Anmeldungen für das vielfältige, kostenlose Programm und die unterschiedlichen Führungen, von SOKO Linz über Künstliche Intelligenz und Startups bis Kunst und Architektur, sind online möglich.

Man kann im Rahmen von Führungen, Workshops und Fachgesprächen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Jeder kann in die Welt des Linzer Wahrzeichens eintauchen: in Experimenten und Vorführungen, Foto-Sessions und Besichtigungen zu Schwerpunkten wie Kunst, Künstliche Intelligenz, Start-Ups und Geschichte.

© Vog.Photo

Zusätzlich zum Tag der offenen Tür findet das Festival of Curiosity am 23. und 24. Mai 2025 bei freiem Eintritt in der Tabakfabrik Linz statt: Es werden über 120 Programmpunkte, darunter Keynotes, Panels, Mitmachformate, offene Werkstätten sowie ein Kinder- und Jugendprogramm geboten. Der Eintritt ist frei. Veranstaltet vom Tourismusverband Linz und der Initiative Ministerium für Neugier und Zukunftslust, bietet das Festival eine Bühne für alle, die Perspektiven wechseln und Innovation erleben wollen.