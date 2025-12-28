Alles zu oe24VIP
Von Güterweg abgekommen
Freundin verletzt

Probeführerscheinbesitzer prallte in Oberösterreich gegen Baum: zwei Verletzte

28.12.25, 12:24
Der Wagen kam von Güterweg ab.

Pucking. Ein Pkw mit zwei Insassen ist am Samstagabend in Pucking (Bezirk Linz-Land) gegen einen Baum geprallt. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer und seine 16-jährige Freundin, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Oberösterreicher wurden ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Laut Polizei ist der Wagen um 18.15 Uhr in einer Linkskurve von einem Güterweg abgekommen.

