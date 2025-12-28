Probeführerscheinbesitzer prallte in Oberösterreich gegen Baum: zwei Verletzte

Der Wagen kam von Güterweg ab.
Pucking. Ein Pkw mit zwei Insassen ist am Samstagabend in Pucking (Bezirk Linz-Land) gegen einen Baum geprallt. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer und seine 16-jährige Freundin, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden bei dem Unfall verletzt.
- Alle können sich am 9. Jänner von Alt-LH Ratzenböck verabschieden
- Wartung von Oligarchen-Jacht kostet Italien 30 Millionen Euro
- Großeinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf
Die Oberösterreicher wurden ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Laut Polizei ist der Wagen um 18.15 Uhr in einer Linkskurve von einem Güterweg abgekommen.