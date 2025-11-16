Probeführerscheinbesitzer um 64 km/h zu schnell unterwegs

Freitag und Samstag hatte die Polizei die Tuner im Visier.

Linz/Traun. Mit Hauptaugenmerk auf die Raser- und Tuningszene führte die Streife der Landesverkehrsabteilung Samstagabend Kontrollen durch. Weil sie am Abend des 15. November im Bereich der Salzburger Straße in den Stadtgebieten von Linz und Traun mit weit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurden, wurden drei PKW-Lenker von einer Zivilstreife aus dem Verkehr gezogen.

Im Bereich einer 50km/h-Beschränkung erwischten sie zunächst einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer. Er hatte mit jugendlichem Leichtsinn 114 km/h am Tacho.

Ihm wurde sein Führerschein genauso abgenommen wie einem 54-jährigen Lenker. Diesen erwischten die Beamten mit 109 km/h. Außerdem ergab der Alkotest den Wert von 0,94 Promille. Ein weiterer Autofahrer erreichte 115 km/h bei erlaubten 70 km/h. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins.