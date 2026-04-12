Rad- und Laufweg soll neben der Donau von Puchenau nach Ottensheim verlängert werden

Der Radweg zwischen Puchenau und Ottensheim ist für die Donauradweg-Touristen ein gefährlicher und unattraktiver Abschnitt.

Ottensheim. Die Radhauptroute zwischen Linz und Puchenau wird sehr gut angenommen. Breite, Beleuchtung und attraktive Lage an der Donau machen sie zu einer der meistgenutzten Strecken der Region. "Nun braucht es den nächsten Schritt – den durchgehenden Ausbau bis Ottensheim, um auch den letzten unattraktiven Abschnitt des Donauradwegs zukunftsfit zu machen", fordert die Radlobby Oberösterreich am Beginn der Radsaison.

2,5 Mio. Radler haben seit der Eröffnung dieses Top-Radweges im August 2018 die ca. 2 km lange Strecke passiert, wie aus der Statistik der Zählstelle beim Fernheizwerk in Puchenau hervorgeht. Dabei sind die vielen Wanderer, Jogger, Läufer, Hunde noch gar nicht mitgerechnet, denen man hier zu jeder Tages- und Nachtzeit ebenfalls begegnen kann. Ein Grund für die hohe Frequenz dürfte laut Radlobby dabei der Komfort der nächtlichen sensorgesteuerte Beleuchtung sein, sowie die Breite von 3,5 m, welche das Miteinander von Fußgängern und Radfahrern erleichtert.

Ausbau wäre logische Schlussfolgerung

Wünschenswert wäre nun eine entsprechend ausgebaute Fortsetzung Richtung Ottensheim, weil damit der unattraktivste Abschnitt des Donauradweges mit vielen Ausfahrten qualitativ verbessert würde. Eine erste Vermessung zeigte, dass es bei diesem Abschnitt des Treppelweges sogar möglich wäre, neben einem 3,5 m breiten Radweg direkt neben der Bahntrasse noch einen begleitenden Fußpfad einzurichten.