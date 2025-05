Raml: Kein Platz für offizielle Drogenzonen in Linz

Linz soll keine offiziellen Drogenkonsumräume bekommen – das stellt FPÖ-Sicherheitsstadtrat Michael Raml klar. Er warnt vor rechtlichen Problemen, Nachbarschaftskonflikten und negativen Signalen.

FPÖ-Sicherheitsstadtrat Michael Raml lehnt Drogenkonsumräume in Linz strikt ab. "Ein städtisch organisierter Drogenraum wäre ein völlig falsches Signal. Wir dürfen Drogen keinen Platz geben – schon gar nicht unter staatlicher Aufsicht", sagt Raml. Er verweist auf das Suchtmittelgesetz und warnt vor rechtlichen Problemen, Nachbarschaftskonflikten und einer Verharmlosung des Drogenkonsums.

Raml gegen Drogenräumlichkeiten in Linz. © FPÖ Linz ×

Prävention und Hilfsangebote

Stattdessen setzt Raml auf Prävention, Hilfeangebote sowie auf gezielte Repression. Bestehende Schutzzonen, etwa in der Wienerstraße, hätten sich bereits bewährt. Drogenräume würden laut Raml zu Lärm, Unsicherheit und einem Rückgang der Lebensqualität führen. "Niemand will eine Drogeneinrichtung in der Nachbarschaft", so Raml. Die Lösung liegt für ihn in klarer Strafverfolgung und Unterstützung für Betroffene – nicht in amtlich betriebenen Konsumstätten.