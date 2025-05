Raser flog in Tankstelle: Zwei Freunde und Hund verletzt

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Montagabend in Wels im Bereich einer Tankstelle.

OÖ. Zwei Schwerverletzte hat am späten Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall auf der B1 Wiener Straße in Wels-Lichtenegg gefordert. Ein silberner Kleinwagen hat sich dabei überschlagen.

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der B1 Wiener Straße im Welser Stadtteil Lichtenegg gegen 22.45 Uhr. Der Lenker, ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land, dürfte beabsichtigte haben die Kreuzung mit der Noitzmühlstraße in gerader Richtung zu überqueren. Mit überhöhter Geschwindigkeit, die Ampel blinkte grün, soll der junge Fahrer in die Kreuzung eingefahren und so auf den Grünabschnitt der Turmöltankstelle geraten sein. Nach dem Zusammenprall mit mehreren teils massiven Betonsockeln und einem Plakatständer überschlug sich der silberne Kleinwagen und blieb am Dach liegen.

© laumat.at/Matthias Lauber ×

© laumat.at/Matthias Lauber ×

© laumat.at/Matthias Lauber ×

Freunde im Spital, Hund in Klinik

Augenzeugen eilten den eingeschlossenen Fahrzeuginsassen zu Hilfe. Die zwei Freunde, der Beifahrer (auch 26 Jahre alt) hatte seinen Hund dabei, wurden von Ersthelfern sofort aus dem Unfallwrack befreit und erstversorgt. Zwei Notarztteams brachten die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser. Auch das Tier war noch im Unfallwrack, es musste befreit und anschließend in eine Tierklinik gebracht werden. Die Feuerwehr und ein Abschleppdienst mussten den Pkw bergen.

Die B1 Wiener Straße, Salzburger Straße war in Fahrtrichtung stadtauswärts für rund eine Stunde gesperrt beziehungsweise erschwert passierbar.