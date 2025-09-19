Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mann aus Schacht geholt
© FF Schweinbach

Mädchen half

Schachtsturz mit Kopf voran: Schwein gehabt in Schweinbach

19.09.25, 16:03
Teilen

Mann war durchnässt und unterkühlt aber unverletzt. 

Schweinbach. Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in Schweinbach (Bez. Urfahr-Umgebung) zu einem lebensbedrohlichen Unfall. Ein 59-jähriger Mann stürzte kopfüber in einen mit Wasser gefüllten Schacht. Das Nachbarskind, das den Unfall beobachtete, erkannte sofort den Ernst der Lage. In ihrer Panik fiel dem Mädchen jedoch keine Notrufnummer ein. Stattdessen suchte sie am Handy nach der „Feuerwehr Schweinbach“ und wählte die Nummer des Feuerwehrhauses. 

Als die Feuerwehr eingetroffen ist, hatte sich der Mann schon selbst umdrehen können, sein Kopf war somit nicht mehr unter Wasser. Er wurde mit einem Flaschenzug nach oben gezogen. Er hat den Sturz unverletzt überstanden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden