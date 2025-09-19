Schachtsturz mit Kopf voran: Schwein gehabt in Schweinbach

Mann war durchnässt und unterkühlt aber unverletzt.

Schweinbach. Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in Schweinbach (Bez. Urfahr-Umgebung) zu einem lebensbedrohlichen Unfall. Ein 59-jähriger Mann stürzte kopfüber in einen mit Wasser gefüllten Schacht. Das Nachbarskind, das den Unfall beobachtete, erkannte sofort den Ernst der Lage. In ihrer Panik fiel dem Mädchen jedoch keine Notrufnummer ein. Stattdessen suchte sie am Handy nach der „Feuerwehr Schweinbach“ und wählte die Nummer des Feuerwehrhauses.

Als die Feuerwehr eingetroffen ist, hatte sich der Mann schon selbst umdrehen können, sein Kopf war somit nicht mehr unter Wasser. Er wurde mit einem Flaschenzug nach oben gezogen. Er hat den Sturz unverletzt überstanden.