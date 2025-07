Schloss Mühldorf soll Einrichtung für Straftäter werden

Gemeinde prüft rechtliche Schritte gegen Straftäter-Projekt.

Feldkirchen. Das Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) war eine ehr beliebte Hochzeitslocation, Hotel und Reitstall in einem. Nun sollen im Schloss künftig psychisch beeinträchtigte Straftäter untergebracht werden. Die Gemeinde protestiert gegen das Vorhaben.

Bürgermeister David Allerstorfer (SPÖ) gegenüber ORF.at: „Man muss sich vorstellen – dieses Areal war einmal eine der bekanntesten Hochzeitslocations in ganz Österreich, würde ich fast sagen. Für die künftige Entwicklung unseres Ortes ist ein derartiges Projekt dort völlig unpassend.“

Konkrete Pläne seien ihm dabei jedoch nicht präsentiert worden – derzeit würden lediglich allgemeine Rahmenbedingungen geprüft, so Allerstorfer.