Schonzeit missachtet: Rehbock illegal erlegt

Erneut wurde in Steinbach an der Steyr ein Rehbock in der Schonzeit illegal erlegt. Es ist bereits der vierte derartige Fall innerhalb von zwei Jahren.

Im Jagdrevier der Jagdgenossenschaft Steinbach an der Steyr (Bezirk Kirchdorf) wurde erneut ein Rehbock zur Unzeit erschossen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag und Dienstag im Bereich Forstau/Kraberg – mitten in der gesetzlich festgelegten Schonzeit. Es ist der vierte bekannte Fall von Wilderei in den letzten zwei Jahren. Jagdleiter Gerald Großhagauer vermutet einen Zusammenhang bei zumindest zwei bis drei der Vorfälle. In einem früheren Fall ließ man das getötete Tier untersuchen – die Spuren deuteten auf eine Sportwaffe als Tatwaffe hin. Die Jagdgesellschaft bittet nun um Hinweise, um dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen.



















