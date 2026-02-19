Alles zu oe24VIP
Fundkater aus Mondsee
© Pfotenhilfe

Schwere OP

"Armer schwarzer Kater" gerettet: Nun wird der Besitzer gesucht

19.02.26, 09:55
Teilen

Multiple Beckenbrüche lassen Autounfall vermuten.

. Kürzlich hat der Tierschutzhof Pfotenhilfe einen schwer verletzten Kater aufgenommen, der in Mondsee (Bez. Vöcklabruck) gefunden wurde und ihn unverzüglich zum auf orthopädische Chirurgie spezialisierten Tierarzt Daniel Eschlböck in Alkoven (Bez. Eferding) gebracht. Dieser hat auf den Röntgenbildern multiple Beckenbrüche festgestellt und bereits eine Seite operiert, jetzt folgt die zweite Operation. Die Verletzungen deuten auf einen Autounfall oder Sturz hin. 

Da er kastriert ist, hatte Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler gehofft, dass der Halter ihn sucht und auf die Fundmeldung im Tierschutzportal des Landes OÖ (https://tiere-die-ins-leben- passen.at/) reagiert. Allerdings hat sich seit zwei Wochen niemand gemeldet, weshalb die Pfotenhilfe nun durch die Veröffentlichung versucht, Hinweise auf den Halter zu bekommen.

