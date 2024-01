Scoot&Ride: Stylische Roller aus Oberösterreich

Im ehemaligen Steiff-Gebäude werden jetzt Roller designt. ÖSTERREICH verlost Roller in der Wunschfarbe.

Grieskirchen. Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten aufgepasst: Scoot&Ride, jene Firma aus OÖ, die den Scooter-Markt nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa im Sturm eroberte, bietet den perfekten Begleiter für Kinder von drei bis sechs Jahren: Der Highwaykick 3 LED ist der perfekte Begleiter für kurze Spaziergänge oder längere Ausflüge. In acht verschiedenen Farben und Leuchträdern für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt er durch zwei Vorder- und einem Hinterrad für größtmögliche Stabilität. Es gibt natürlich auch zu diesen Scootern wieder passende Schutzhelme. Das Besondere: Der Roller lässt sich schnell und einfach zusammen klappen.

Die Firma Scoot&Ride mit Sitz im alten Steiff-Gebäude in Grieskirchen hat den Scooter-Markt für sich beansprucht. Im Osten sind sie Marktführer, in Österreich erobern sie auch immer mehr Kinder und Elternherzen.

ÖSTERREICH verlost einen Highwaykick 3 in der Wunschfarbe inklusive passendem Helm. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Scoot&Ride und der Lieblingsfarbe an gewinnen@oe24.at schicken. www.scootandride.at