Seven Summits Austria: Sieben Gipfel, 20.000 Höhenmeter, 1.000 Kilometer

Die Botschaft des 45-jährigen Beruffeuerwehrmanns: Es ist nie zu spät seine Traum zu verwirklichen.

Der Extremsportler Christian Bruckner startete Donnerstagfrüh am Fuße des Vorarlberger Piz Buins seine „Seven Summits Austria“-Tour.

In nur fünf Tagen will der Niederösterreicher, der als Berufsfeuermann in Linz Leben rettet, die sieben höchsten Gipfel der neun Bundesländer schaffen, dazu muss er rund 20.000 Höhenmeter bewältigen. Als Draufgabe will er zwischen den einzelnen Bergen mit dem Rad fahren.

Im Gegensatz zu den weltweiten Seven Summits, die extreme Hochgebirgsexpeditionen erfordern, bietet die österreichische Variante eine Mischung aus anspruchsvollen alpinen Touren und auch leichter zugänglichen Gipfeln.

Die "Seven Summits Austria" umfassen (je nach Zählweise, da Tirol und Kärnten den gleichen höchsten Berg teilen):

Großglockner (Kärnten/Tirol, 3.798 m)



Großvenediger (Salzburg, 3.666 m)



Piz Buin (Vorarlberg, 3.312 m)



Hoher Dachstein (Oberösterreich/Steiermark, 2.995 m)



Klosterwappen (Niederösterreich, 2.076 m)



Geschriebenstein (Burgenland, 884 m)



Hermannskogel (Wien, 542 m)