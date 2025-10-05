Slowflower-Bewegung zieht in der Linzer Tabakfabrik ein

Nicht nur beim Essen sondern auch bei Blumen gibt es einen Trend zur Regionalität.

Linz. Mit Flowers & Plants by Alexandra eröffnete in der Tabakfabrik Linz ein Geschäft, das Blumenliebhabern eine echte Alternative zu konventionellen Schnittblumen bietet. Statt importierter und chemisch belasteter Blumen setzt das Konzept auf Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit – ganz im Sinne der internationalen Slowflower-Bewegung, die bereits über 350 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz vereint.

Das Credo lautet: Farm to Vase – vom Saatgut bis zur Blüte in der Vase

Die Blumen stammen aus regionalem Anbau vom eigenen Blumenfeld und von Slowflower-Betrieben aus der Region, wachsen im Rhythmus der Jahreszeiten und kommen ohne lange Transportwege oder problematische Produktionsbedingungen aus. Auch für die Wintermonate ist gesorgt: Alexandra Lindner und ihr Team kreieren liebevoll gestaltete Trockenblumenarrangements, Kränze und Sträuße, die langlebig, stilvoll und genauso nachhaltig sind.„Slowflowers sind mehr als ein Trend – sie stehen für Wertschätzung gegenüber Natur und Handwerk“, betont Alexandra. „Wir möchten zeigen, dass Blumen in ihrer Natürlichkeit am schönsten sind.“