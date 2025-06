Sommer, Sonne, Action: Aquapark feiert Eröffnung

Pünktlich zum Ferienstart eröffnet die Linz AG einen neuen Aquapark am Pichlinger See. Auf 1.800 m² bietet die schwimmende Erlebniswelt viel Spaß für Kinder und Jugendliche – inklusive gratis Eröffnungsfest.

Die Linz AG eröffnete am 26. Juni offiziell den neuen Aquapark am Pichlinger See – ein schwimmender Spielplatz mit 28 Attraktionen auf 1.800 Quadratmetern. Kletterwände, Rutschen, Sprungplattformen und Balancierstrecken laden Kinder und Jugendliche zum Toben, Plantschen und Abkühlen ein. Und das Beste: Die Anlage kann von 190 Personen gleichzeitig genutzt werden. Der neue Wasserpark liegt direkt neben dem Betriebsgebäude am Nordostufer, das gleichzeitig als Stützpunkt der Wasserrettung dient.

© Fotokerschi Linz AG

Zum Start in den Sommer wurde die Eröffnung gebührend gefeiert: Der Eintritt war gestern gratis, dazu gab es kostenloses Eis, Musik von einem DJ, Spieleaktionen und einen Besuch von Maskottchen Tina Turtle. Der Aquapark ergänzt das Freizeitangebot am beliebten Pichlinger See, der – wie auch der Pleschinger See und der Weikerlsee – von der Linz AG betreut wird. Mit dieser neuen Attraktion möchte man vor allem jungen Gästen unvergessliche Sommertage ermöglichen.